Çalışanların maaşında kesinti kararı alan Levy’ye ağır eleştiri: ‘Boğazım düğümlendi’

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın Başkanı Daniel Levy, corona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesi nedeniyle, kulüp çalışanlarının maaşlarında yüzde 20 kesinti yapacaklarını duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl 8 milyon Euro kazanan Daniel Levy’nin, yarı zamanlı çalışan 550 personelin maaşlarında kesinti kararı, İngiliz politikacı Julian Knight’ın tepkisine neden oldu.

Levy’nin aldığı bu kararı duyduğunda büyük bir şok yaşadığını söyleyen Julian Knight “Boğazım düğümlendi! Bu karar, İngiliz futbolundaki çılgın ekonomiyi gözler önüne serdi ve tam ortasında da moral emicilerin olduğunu gösterdi” diyerek sert bir eleştiride bulundu.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da Levy’nin kararına tepki göstererek “Kulüp için çalışan insanlardan çok, yüksek ücret ödenen futbolculardan, böyle kriz durumlarında fedakarlık yapan ilk kişiler olmaları beklenir. Futbolcuların kazandıkları paranın yanına bile yaklaşamayan işçilerin ücretlerinde kesintiye gitmek, yapılacak en son şey olmalı…” dedi.