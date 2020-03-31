Yukat Denizlispor Başkanı Ali Çetin: ‘Hızlandırılmış bir lig oynanacağını duyuyoruz’

Selami AYDIN / DENİZLİ Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin liglere verilen aranın her kulübü zor duruma soktuğunu söyledi. Liglerin geleceğine ilişkin belirsizliğin kulüplerin plan ve programlarını etkilediğini bu nedenle karar verilmesi gerektiğini kaydeden Çetin, “Her kafadan bir ses çıkmasın. FIFA bir karar versin ve uygulansın istiyoruz” dedi.

Corona virüsü salgınının ilerleyen süreçteki durumuna göre liglerin Haziran ayı sonunda başlayacağı yönünde duyum aldıklarını söyleyen Çetin, “Hızlandırılmış bir lig oynanacağını duyuyoruz. Bu sezonu süratle tamamlayıp 15 gün aradan sonra yeni sezonun başlayacağı yönünde kulağımıza gelen söylentiler var. FIFA’nın da bu yönde düşüncesi olduğu söyleniyor. En zor şey belirsizlik. FIFA bir an önce karar vermeli” dedi.

‘BÖYLE GİDERSE SPORCULARI BİR AYDA TOPARLAYAMAYIZ’

Salgın nedeniyle futbolcuların bireysel antrenmanlarını da yapamadığını söyleyen Çetin, “2 Nisan’da top başı yapmayı planlıyoruz. Daha sonra gidişata göre karar vereceğiz. Futbolcular 20 gündür antrenman yapmıyor. Böyle giderse futbolcuları bir ayda toparlayamayız” dedi.

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‘ÖDEMELER ERTELENMELİ’

Devam etmeyen ligler nedeniyle kulüplerin önemli ölçüde kayıp yaşadığını söyleyen Başkan Çetin, “Ödemeler ertelenmeli. Futbolcu ücretleri de düşmeli. Kulüplere transfer desteği sağlanmalı. TFF bu konuda net bir adım atmalı. Gelecek yıl zaten yayın gelirleri düşecek. Konuşulan senaryolar gerçekleşirse kulüp gelirleri daha da düşer” diye konuştu.

‘1 LİRA PARA ALMADIK’

Futbolculara iki aylık ödemelerinin biriktiğini söyleyen Çetin, “Daha federasyondan 1 lira para almadık. Bu ödemeleri nasıl yapacağız? SGK ödemelerimiz var 300 bin lira personel ödemelerimiz var. Ben bu insanların işine nasıl son vereyim? İki arada bir deredeyiz. Maaşlarımız geçti. Federasyon para vermezse nasıl ödeyebilirim, buna kim dayanır?” diye konuştu.