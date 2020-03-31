Tokyo 2020’de ikinci rüşvet skandalı! ‘Elim boş gidemezdim’

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 2013 yılında yapılan ve İstanbul’un da yarıştığı Olimpiyat Oyunları’nın 2020’de yapılacağı şehir olarak Tokyo seçilmişti. Ancak seçimler gerçekleştikten yıllar sonra ortaya çıkan bir rüşvet skandalı, eski Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) Başkanı Lamine Diack ve Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Tsunekazu Takeda’nın istifalarına neden olmuştu. Benzer bir rüşvet skandalına Japon iş insanı Haruyuki Takahashi’nin de karıştığı öğrenildi.

Japonya Olimpiyat Komitesi’ne 7.5 milyon Euro verdiğini ancak bu paranın nasıl kullanıldığını bilmediğini söyleyen Haruyuki Takahashi “IOC üyelerine rüşvet vermek için de kullanılmış olabilir, hazırlıklar için de… Araştırmasını yapmadım. Ben sadece Diack ile ilişki kurmakla görevliydim. Ona 42 bin dolarlık birçok saat ve fotoğraf makineleri hediye ettim. Ondan Japonya için lobi yapmasını rica ettim. Bu normal bir durum… Ben yanlış bir şey yapmadım. Elim boş gidemezdim” ifadelerini kullandı.

Haruyuki Takahashi, Japonya Olimpiyat Komitesi’ne yaptığı yardımın yanında bu hediyelerin gayet ucuz olduğunu belirtti.

Japon iş insanı Haruyuki Takahashi, yaptığı yardım sonrası Japonya Olimpiyat Komitesi yönetimine dahil edilmişti.

RÜŞVET SKANDALI PATLAK VERMİŞTİ

Tokyo’nun 2020 Olimpiyat Oyunları’nı düzenlemeye hak kazandığı seçim sürecinde rüşvet skandalı iddiaları patlak vermişti. Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Tsunekazu Takeda, 2020 Olimpiyat Oyunları’nın ev sahibinin belirlendiği oylamanın finalinde, ülkesine avantaj sağlamak için rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Tokyo'nun 2020 Olimpiyatları'na adaylık sürecinde Japonya Olimpiyat Komitesi tarafından Singapur merkezli bir danışmanlık firması Black Tidings'e 2.1 milyon Euro ödendiğini öne sürülmüştü. Black Tidings ile Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack arasında bağlantı olduğu belirtilmişti.

Yaşananların ardından eski Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) Başkanı Lamine Diack ve Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Tsunekazu Takeda istifa ettiklerini duyurmuştu.

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