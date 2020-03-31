SON DAKİKA | Almanya’da liglerin ertelenme süresi değişti! ‘En kötü senaryo için hazırlanmalarını söyledik’

Corona virüsü nedeniyle Avrupa’da liglere ara veren ülkelerden biri olan Almanya’da, daha önce 2 Nisan’a kadar ertelenen liglerin, 30 Nisan’a kadar yapılmayacağı duyuruldu. Bundesliga CEO’su Christian Seifert, 30 Nisan’a kadar maçların oynanmayacağını açıkladı.

Christian Seifert, yaptığı açıklamada “Maçlar 30 Nisan’a dek oynanmayacak. Buna ek olarak takım antrenmanlarının da 5 Nisan’a dek yapılması yasak… Kulüplere en kötü senaryo için hazırlanmalarını söyledik. Mayıs ya da Haziran’da sezonun iptal edilmesi ya da devam edememesi gibi bir durumla karşılaşabilirler” dedi.

Bundesliga yönetimi, daha önce liglere 2 Nisan 2020 tarihine kadar ara verildiğini duyurmuştu.