Son dakika… Abdurrahim Albayrak taburcu oldu

Galatasaray’da Fatih Terim ve Yusuf Günay’ın ardından ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ın da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı. Corona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan Albayrak 14 günün ardından tedavisinin evde devam edeceğini duyurdu.

‘TEDAVİMİN KALAN KISMINA EVDE DEVAM EDİLECEK’

Twitter hesabından bir açıklama yapan Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullandı: ”14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum.”

14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum. — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) March 31, 2020

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Abdurrahim Albayrak’ın eşi Şükran Albayrak’ın da taburcu edildiğini duyurdu.