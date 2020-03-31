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Son dakika… Abdurrahim Albayrak taburcu oldu

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

16:28 -
Haberler Futbol
Son dakika… Abdurrahim Albayrak taburcu oldu

Galatasaray’da Fatih Terim ve Yusuf Günay’ın ardından ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ın da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı. Corona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan Albayrak 14 günün ardından tedavisinin evde devam edeceğini duyurdu.

‘TEDAVİMİN KALAN KISMINA EVDE DEVAM EDİLECEK’

Twitter hesabından bir açıklama yapan Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullandı: ”14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum.”

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Abdurrahim Albayrak’ın eşi Şükran Albayrak’ın da taburcu edildiğini duyurdu.

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Son güncelleme: 19:03 31.03.2020