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Skandal olay sonrası yıldız isme sert tepki: Seni bencil soytarı!

İngiliz gazeteci Piers Morgan, Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish'e, karantina günlerinde yaşadığı skandal olay nedeniyle sert bir dille eleştirdi.

SKOR DIŞ HABER
11:10 -
Haberler Futbol
Skandal olay sonrası yıldız isme sert tepki: Seni bencil soytarı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’nın hemen her ülkesinde ligler tatil edilirken, hükümetler vatandaşlarına mecbur kalmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapıyor. Bu çağrıya spor dünyasının yıldızları da ‘Evde kal’ çağrısı ile çektikleri videolarla destek veriyor.

Bu isimlerden biri olan Aston Villa’nın yıldız futbolcusu Jack Grealish, insanlara evden çıkmamaları şeklinde öğüt verdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan bir gün sonra, parti dönüşü arabasıyla geçirdiği trafik kazası ile gündeme geldi. Bunun üzerine İngiliz gazeteci Piers Morgan, yıldız futbolcuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerden yere vurdu.

Jack Grealish’in ‘Evde kal’ videosuna yanıt veren Piers Morgan “Biliyorum evlerine kapanmak zorunda kalan insanlar için zor bir dönem… Ama şaka mı bu? Karantina kararı sadece 7 gün önce alındı. Seni bencil, pervasız soytarı! Tek yapman gereken evde oturup televizyon seyretmekti” yazdı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Corona virüsü salgını nedeniyle herkesi evde kalmaya davet eden 24 yaşındaki oyuncu bu çağrıdan kısa bir süre sonra bir ev partisi dönüşü arabasıyla kaza yaptı. Jack Grealish karantinaya rağmen geceyi eski takım arkadaşı Ross McCormack'in sahip olduğu lüks bir dairede parti yaparak geçirdi.

Sabaha karşı evden ayrılan Jack Grealish, West Midlands yakınlarında park halindeki 3 araca çarparak zarar verdi.

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Son güncelleme: 11:57 31.03.2020