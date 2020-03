Skandal olay sonrası yıldız isme sert tepki: Seni bencil soytarı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’nın hemen her ülkesinde ligler tatil edilirken, hükümetler vatandaşlarına mecbur kalmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapıyor. Bu çağrıya spor dünyasının yıldızları da ‘Evde kal’ çağrısı ile çektikleri videolarla destek veriyor.

Bu isimlerden biri olan Aston Villa’nın yıldız futbolcusu Jack Grealish, insanlara evden çıkmamaları şeklinde öğüt verdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan bir gün sonra, parti dönüşü arabasıyla geçirdiği trafik kazası ile gündeme geldi. Bunun üzerine İngiliz gazeteci Piers Morgan, yıldız futbolcuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerden yere vurdu.

Jack Grealish’in ‘Evde kal’ videosuna yanıt veren Piers Morgan “Biliyorum evlerine kapanmak zorunda kalan insanlar için zor bir dönem… Ama şaka mı bu? Karantina kararı sadece 7 gün önce alındı. Seni bencil, pervasız soytarı! Tek yapman gereken evde oturup televizyon seyretmekti” yazdı.

‘I know it’s a tough time for everyone being locked indoors for so long…’ Is this a joke? The lockdown was ordered just 7 bloody days ago, you selfish, reckless clown. All you had to do was sit inside & watch TV. https://t.co/JKSnoaQY1D

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 30, 2020