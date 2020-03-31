Samet Aybaba anlattı! ‘Şimdi olsa Kiev’e yollamazlardı’

Spor, ilk kez tüm dünyayı etkileyen küresel seviyede bir krizle, coronavirüsle uğraşıyor. Ancak Avrupa, Çernobil felaketiyle benzer bir korkuyu daha önce yaşamıştı. 1986 yılının 26 Nisan gecesi Çernobil'de patlayan nükleer santral, Avrupa'ya radyasyon yayarken etkilerinin en az 40 yıl hissedileceği hesaplanmıştı. Fakat felaketin üzerinden 1 yıl bile geçmeden Beşiktaş, Çernobil'e yaklaşık 100 km. uzaklıktaki Kiev'de maça çıkmıştı. O tarihi maçın tanığı Samet Aybaba, SÖZCÜ'ye yaşananları anlattı:

İNSANLAR UZMANLARI DİNLESİN

“Kiev'e gittiğimizde bize hiçbir önlem almamışlardı. O zamanlar geniş bir bilgi, haber ağı da yoktu. Çok etkilenmedik çünkü ciddi bir bilgi paylaşımı yoktu. İşin ne kadar ciddi olduğunu öğrendiğin kadarıyla bilebilirsin. Bize ‘Gideceksiniz' dediler, gittik. Oynadık, döndük ama çok soğuktu onu unutamıyorum. O zamanlar ‘Gitmeyin' diyen olmadı. Mevcut bilgi ağı ve önlemler geçmişte olsaydı bizi Çernobil riskine rağmen yollamazlardı diye düşünüyorum. İnsanlar bilmedikleri konularda uzmanları dinlesinler.”

ASTRONOT GİYSİSİNİN TARİHE GEÇEN ÖYKÜSÜ

Beşiktaş, 1986-87 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Dinamo Kiev'le eşleştiğinde gazeteciler, tarihe geçen bir mizansen yapıyor. Çernobil'den dolayı değil de Kiev'in Uzay Takımı' lakabına göndermeyle Beşiktaşlılara astronot kıyafetleri giydiriliyor. Efsane Lobanovski'nin yönettiği, Blokhin, Belanov ve Kuznetsov'lu Dinamo, İzmir'de oynanan ilk maçı 5-0, Kiev'deki rövanşı 2-0 kazanıyor. Yarı finalde ise Dinamo Kiev'i eleyen Porto kupayı kazanıyor.

BİLİM KURULU VAR FUTBOL KURULU YOK!

Aybaba, futbolun geleceğine dair konuşulanları da yorumladı. “Sağlık Kurulu toplanıyor, Bilim Kurulu toplanıyor, mesleki kurullar toplanıyor” diyen deneyimli çalıştırıcı, çarpıcı eleştirilerde bulundu: “Arkadaş; futbol kurulu, futbol birliği diye bir şey yok ya! Futbolun taban birliklerinin bir araya gelmesi lazım. Medyası, federasyonu, kulüpleri, teknik direktörleri ve futbolcuları bir araya gelmeli. Futbolla ilgili çözümü, futbolun içinden kimseye sormuyorlar. İstersen ağustosta gece 23.00'te de oynatırsın. Afyon var, Bolu var, Erzurum var. Her yerde statlarımız, tesislerimiz var. Çalışmadıkları dönem, futbolcuları geriye götürür. Maçlar oynanmaya başlamadan önce 6-8 haftalık kamp süresi lazım. Kendilerine baktıkları için toparlanmak uzun sürmez tabii.”

AHLAKİ AÇIDAN LİG BİTİRİLMELİ

“Liglerin durumuna tek başımıza karar veremeyiz. UEFA var, FIFA var… Vicdani ve ahlaki açıdan bu ligi bitirmeden, önümüzdeki sezonu başlatmamak lazım diye düşünüyorum. Mesela Türkiye Kupası organizasyonu bu seneliğe mahsus kaldırılabilir. Lig maçları oynanır o takvim içerisinde.”

TERİM’E GEÇMİŞ OLSUN

“Fatih Hoca'yı aradım iki defa açamadı doğal olarak. Yardımcıları ile konuştum. Hem hemşehrim hem dostumuz. Ona da geçmiş olsun diyorum. Futbol camiasını korumalıyız. Sporcuların bünyeleri biraz daha güçlüdür, atlatabilirler.”