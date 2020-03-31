Ronaldinho’nun hapishanedeki son durumunu hakkında bilgi verdi

Paraguay’a sahte pasaportla girmeye çalışırken yakalanan ve gözaltına alınan efsane eski futbolcu Ronaldinho’nun tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Altı ay hapishanede kalam ihtimali bulunan Ronaldinho’nun durumu hakkında bilgi veren Paraguaylı eski futbolcu Nelson Cuevas, efsane ismin oldukça mutsuz olduğunu söyledi.

“O meşhur gülüşü artık yok” diyen Nelson Cuevas, CNN Radio’ya yaptığı açıklamada “Ronaldinho’nun mutlu olduğunu söyleyemem. Onunla özdeşleşmiş olan o meşhur gülüşü, güzel enerjisi, sempatik hareketleri artık yok. Çünkü şu anda hiç de alışık olmadığı bir yerde…” dedi.

Eski takım arkadaşı bir başka Brezilyalı efsane Rivaldo da daha önce yaptığı açıklamada, Ronaldinho’nun hapishanede oldukça mutsuz olduğunu söylemişti.

Son olarak Ronaldinho’nun hapishanede ayak voleybolu oynarken çekilen görüntüsü de anlatılanları doğrular nitelikte…

Twitter’da @rolealeatorio adlı hesap, Ronaldinho’nun görüntülerini paylaştı:

Brasil: quarenta fique em casa Ronaldinho preso no Paraguai:pic.twitter.com/Tp4U4qXr8X — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) March 31, 2020

UMUTLARINI CORONA VİRÜSÜ YIKMIŞTI

Ronaldinho’nun hapishaneden çıkma umutları, corona virüsü salgını nedeniyle son bulmuştu. Kendisine sahte pasaportu temin eden Dalia Lopez’in corona virüsü salgını nedeniyle mahkemeye çıkamaması, Ronaldinho’nun en önemli dayanağını bitirmişti.

Tüm umutlarını Dalia Lopez'in mahkemede suçunu itiraf etmesi üzerine kuran Ronaldinho'nun hapishaneden çıkma hayalleri, corona virüsü nedeniyle gerçekleşmemişti. oldu. Lopez'in avukatı, hakimlere müvekkilinin şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle corona virüsüne yakalanma riskinin yüksek olduğunu belirten bir doktor raporu sunmuş, mahkemenin de bu raporu dikkate alarak duruşmayı ertelemişti.

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