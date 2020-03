Rihanna canlı yayında Kevin Durant ile alay etti

Brooklyn Nets’in yıldızı Kevin Durant ve Rihanna bu kez Instagram’da karşı karşıya geldi… Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Rihanna karantina günlerinde Instagram’dan canlı yayın yapan ünlüler arasında yerini aldı. Rihanna’nın canlı yayınına katılanlar arasında NBA yıldızı Kevin Durant da vardı.

Rihanna corona virüs testi pozitif çıkan Durant’a takılarak, “KD’nin burada olmasına izin var mı, bu yayında maske takmalı mıyım?” dedi ve yıldız basketbolcu ile şakalaştı.

Durant’ta kendisine takılan Rihanna’ya nerede olduğunu sordu. Yıldız şarkıcı son 2 aydır ABD’de bulunduğunu ve son zamanlarda evden çıkmadığını söyledi.

2017 NBA finallerinde Rihanna ile bir araya gelen Kevin Durant kendisine olan hayranlığını bir çok kez dile getirmişti.

Bir Lebron James fanatiği olduğu bilinen Rihanna, final maçı boyunca Kevin Durant’in atışlarını kaçırması için “Brick” (Tuğla) diye bağırdı. Durant’in de buna karşılık dördüncü çeyreğin sonlarında bir üçlük attıktan sonra geri koşarken Rihanna’ya anlamlı bir şekilde bakması gündem olmuştu.

Bu diyalog sonrası Kevin Duran’ın Rihanna’ya oılan hayranlığını fazlasıyla gösteren tweetleri hatırlanmıştı.

That girl @rihanna RT @AyeDerBaba94: @KDTrey5 So my question is… If you could marry any girl who would it be?? RT

— Kevin Durant (@KDTrey5) November 22, 2011