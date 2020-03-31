Real Madrid maaş indirimini tartışıyor!

İspanya La Liga’da Barcelona’dan sonra Real Madrid’in de maaş kesintisi yapması bekleniyor. İtalya’da Juventus, Almanya’da Mönchengladbach ile Bayer Münih futbolcuların maaşlarında kesintiye gittiğini duyurmuştu.

La Liga ekiplerin Atletico Madrid ve Espanyol’un ardından Barcelona’nın da açıklamasıyla ülkede gözler Real Madrid’e döndü. İspanyol El Pais gazetesine göre; dünya devinin futbol ve basketbol takımlarında sporcuların maaşlarında indirime gitmemesini imkansız görünüyor.

İLGİLİ HABER Messi konuştu, Barcelona resmen açıkladı! Maaşlarda kesinti...

Haberde Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile futbol takımının kaptanı Sergio Ramos’un daha önce yaptığı görüşmede hiçbir maaşa dokunulmayacağı konusunda karar alındığı ancak, corona virüsü nedeniyle maçların oynanması ve gelirlerin azalması nedeniyle kesinti yapılacağı belirtildi.

İLGİLİ HABER İspanya kan ağlıyor, Real Madrid stat inşaatını durdurmuyor!

800 kulüp çalışanı olduğu belirten Real Madrid’in maddi olarak acilen kesintiye ihtiyaç duymadığı ancak ezeli rakipleri Barcelona’nın böyle bir karar almasının ardından kulüp çalışanlarını işten çıkarmamak adına maaş konusunda karar alması bekleniyor.