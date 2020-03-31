Mert Hakan Yandaş tesislerde çalıştı

Corona virüsü ile mücadele önlemleri kapsamında Sivasspor'da, toplu idmanlara ara verilmesinin ardından futbolcular bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyetin kendilerine verdiği programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyorlar. Bu kapsamda Yiğidolar'ın başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, teknik heyet tarafından kendilerine verilen bireysel idman programını uyguluyor. Sosyal medya hesabından koşu yaparken paylaşımda bulunan Yandaş, her gün tesislere giderek çalışmalarını tek başına sürdürüyor.

Diğer yandan Corona virüsü salgınında vaka sayısının Türkiye'de her gün artması nedeniyle riske girmeyen Sivasspor yönetimi, teknik heyet ile yaptığı görüşmenin ardından futbolcuların toplu şekilde idman yapmaması konusunda karar almıştı.