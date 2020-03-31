Marsilya’nın eski başkanı Pape Diouf, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Marsilya’nın eski başkanlarından olan Senegalli futbol insanı Pape Diouf, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede Covid-19 tedavisi gören 68 yaşındaki Diouf, 2005-2009 yılları arasında Marsilya’nın başkanlığını yapmıştı.

Vefat haberinden sonra sosyal medyada taraftarlar başsağlığı mesajları yayınlarken Marsilyalı futbolcular da Diouf’un ailesine başsağlığı diledi.

Marsilya’nın eski başkanlarından olan ve bir süredir Covid-19 tedavisi gören Pape Diouf, hayatını kaybetti. https://t.co/47qLk6T6lR

— SKOR (@SozcuSkor) March 31, 2020