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Sözcü

Marsilya’nın eski başkanı Pape Diouf, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Marsilya'nın eski başkanlarından olan ve bir süredir Covid-19 tedavisi gören Pape Diouf, 68 yaşında hayatını kaybetti.

23:48 -
Haberler Fransa Ligue 1
Marsilya’nın eski başkanı Pape Diouf, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Marsilya’nın eski başkanlarından olan Senegalli futbol insanı Pape Diouf, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede Covid-19 tedavisi gören 68 yaşındaki Diouf, 2005-2009 yılları arasında Marsilya’nın başkanlığını yapmıştı.

Vefat haberinden sonra sosyal medyada taraftarlar başsağlığı mesajları yayınlarken Marsilyalı futbolcular da Diouf’un ailesine başsağlığı diledi.

L’Equipe’de yer alan habere göre corona virüsüne ülkesi Senegal’de yakalanan Pape Diouf, Senegal’in başkenti Dakar’da hayatını kaybetti.

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Son güncelleme: 00:35 01.04.2020