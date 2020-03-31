Manchester United’ın hayali Matthijs de Ligt!

Sezon başında Juventus’a transfer olan ancak bir türlü teknik direktör Maurizio Sarri’nin gözüne giremeyen Hollandalı savunma oyuncusu Matthijs de Ligt için Manchester United yeniden devreye girdi.

ESPN kaynaklarına göre; Juventus’un 20 yaşındaki stopere transfer izni vermesi halinde Manchester United’ın resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Geçen sezon Ajax’ın kaptanı olarak sergilediği performansla adından söz ettiren De Ligt, Manchester United, Barcelona ve Paris Saint Germain gibi takımları reddederek 75 milyon Euro bedelle Juventus’un golunu tutmuştu.

İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan De Ligt, corona virüs sebebiyle liglerin ertelenmeden önce 26 maçın 17’sinde ilk 11’de başladı.

İddialara göre; savunmaya takviye yapmak isteyen Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, başta De Ligt olmak üzere Napoli’nin stoperi Kalidou Koulibaly’nin de yer aldığı potansiyel isimler üzerinde duruyor.

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Juventus’ta yıllık 8 milyon Euro kazanan Hollandalı savunmacı, corona virüsü salgını nedeniyle maaşında 2 milyon 670 bin Euro tutarında bir indirim yapmıştı.

Her ne kadar Teknik Direktör Sarri’nin gözüne girmeyi pek başaramasa da, Juventus yönetiminin De Ligt’in transferinden 1 yıl sonra takımdan gönderilmesine onay vermesinin zor olduğu belirtiliyor.