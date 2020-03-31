Kobe Bryant’ın son maç havlusuna servet!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant’ın son maçında Utah’a karşı attığı 60 sayı sonrasında yaptığı konuşması sırasında omuzlarına attığı ve ikonikleşen fotoğrafta da görülen havlusu 33 bin dolara satıldı.

Iconic Auctions’ta (İkonik Müzayedeler) Pazar günü internet üzerinden yapılan açık arttırma sonrasında havlunun sahibi olan kişinin, daha önce Kobe’nin orta okul yıllığını da 30 bin dolar ödediği belirtildi. Iconic Auctions Başkanı Jeff Woolf, CNN’e yaptığı açıklamada bu iki ürün alan kişinin dünyanın en büyük Lakers koleksiyoneri olduğunu ve Güney Kaliforniya’da bir Lakers müzesi açma planı yaptığını açıkladı.

Kobe Bryant, 26 Ocak’ta Kaliforniya’da 13 yaındaki kızı Gianna ve yanındaki 7 kişiyle birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

LAKERS’IN UNUTULMAZLARINDAN

Lakers formasıyla NBA’de 20 yıl mücadele eden ve 5 şampiyonluk kazanan Kobe; 18 kez All-Star, 12 kez Yılın En İyi Savunmacı takımına seçildi.

NBA Finalleri’nde 2, All-Star’da ise 4 kez MVP seçilen Kobe Bryant, 2007-2008 sezonunda ise Yılın En Değerli oyuncusu ödülünü kazandı.