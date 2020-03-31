İtalya’da aslında ne oldu?

TARİH: 19 Şubat.

YER: Bergamo, İtalya.

Şu an salgının merkezi, süper yayıcıların olduğu bölge. Atalanta-Valencia maçı öncesi, her yer karnaval yeri gibi. Adım atacak yer yok şehirde.

Taraftarlar bağırıyor, çağırıyor, hapşırıyor, öksürüyor!

Gelelim maçın oynanacağı stada. Tribünlerde tam tamına 44 bin 236 seyirci var. Görevlilerle beraber 47 bin kişi. Hakemler, ünlü İngiliz Michael Oliver ve ekibi.

Ne oldu bu maçtan sonra? İspanyollar memleketlerine döndü. Ev sahibi İtalyanlar işlerine, okullarına gittiler ertesi gün. İspanyol taraftarlar ulaşım araçlarını doldurdular. İtalyanlar metroya, taksiye, özel araçlarına döndüler. Hayat akıyordu.

Ama bu maç, corona virüs bulaşımı için bulunmaz fırsat oldu. Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori; maçın oynanmasının, salgının yayılmasında büyük etkisi olduğunu ve perişan olduklarını açıkladı.

İtalya ve İspanya'da her gün neler yaşandığını maalesef görüyoruz. Bir maç nelere mal oldu; yazık…