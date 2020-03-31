Işıl Reçber, Covid-19’a yakalanan Rüştü Reçber’in durumu hakkında paylaşımda bulundu

Efsanevi milli kaleci Rüştü Reçber de corona virüsüne yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi Işıl Reçber, Rüştü’nün sağlık durumu hakkında bir güncelleme paylaştı.

Işıl Reçber, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, “72 saatimiz zordu, inşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü hakkında bilgi de paylaşan Işıl Reçber semptomlar hakkında ise şunları yazdı: “Boyut değiştirmiş insan bünyesinin tanımadığı yeni bir virüs ile üstün yaratılmış canlının savaşı bu.

Belirtileri normal soğuk algınlığı olarak görmeye ısrar etmeyin öyle ise şanslısınız değilse vakit kaybedersiniz…

Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu: “72 saatimiz zordu, inşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler.” Işıl Reçber ayrıca uyarılarda da bulundu. pic.twitter.com/i5khXZLKGN — SKOR (@SozcuSkor) March 31, 2020

Her şeyde olduğu gibi erken teşhis çok önemli. Boğazda, burunda günlerce takılmıyor hızlıca sevdiği bölgeye ilerliyor yani akciğerlere.

Ve anında hızlıca konaklıyor, çoğalıyor, zatürre başlıyor. Sonra ilk 72 saat çok kritik.

Ateş günlerce, saatlerce sıtma nöbeti gibi soğuk soğuk. Daha önce yaşanmamış, hissedilmemiş, görülmemiş, tuhaf belirtiler, ağır halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık.”