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Sözcü

Göztepe’den 1 milyon TL’lik bağış!

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan Göztepe, 1 milyon TL'lik bağışta bulundu.

16:48 -
Haberler Futbol

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulunun başlattığı destek kampanyası çağrısına kayıtsız kalmadı.

Sarı-kırmızılılar, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na Başkan Mehmet Sepil’in öncülüğünde 1 milyon TL bağışladı. Göztepe’nin ihtiyaç sahiplerine desteği taraftarların takdirini topladı.

Futbolseverler, kulübün böyle bir yardıma kayıtsız kalmamasını gururla takip ettiklerini belirten mesajlar yayınladı. Göztepeli futbolculardan Halil Akbunar, Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler de ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulunmuştu.

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Son güncelleme: 17:37 31.03.2020