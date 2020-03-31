FIFA dev desteği tartışıyor! 2.7 milyar dolarlık fon…

Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken muhtemel bir ekonomik krizin doğurduğu endişe de günden güne büyüyor. Krizin yaşamın her alanına olduğu gibi futbola da etki etmesi hatta çok ciddi etki etmesi beklenirken FIFA da bu krizin mümkün olduğu kadar yumuşak hissedilmesi için önlemlerini ve çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce FIFA, Corona Virüsü Çalışma Grubu kurarken Profesyonel Futbolcular Fonu’nun kurulacağını ve kulüplere destek olunacağını açıklamıştı. The New York Times’ta yer alan habere göre, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana futbol dünyasında yaşanan en büyük kriz olarak gösterilen dönemde FIFA’nın, 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini devreye sokarak kulüpleri rahatlatmak istediği kaydedildi.

‘ŞU ANDA KİMSE İYİ DURUMDA DEĞİL’

Juventus Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, yaşanan kriz ile ilgili bir mektup kaleme alırken “Biz, kulüplerin iyi durumda olması ve süreklilik arz etmesinden sorumluyuz ve çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Oyuncular, çalışanlar ve diğer operasyonlar için ödemelerimiz var ve şu anda kimse iyi durumda değil. Zamanlamayı iyi yapmak önemli. Bu endişelerimizi gidermek yaşayacağımız en büyük meydan okuma olacak” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Juventus`tan maaş kesintisi anlaşması: 90 milyon euro tasarruf!

Dünya spor piyasasında en büyük nakit rezervine sahip olan FIFA’nın kulüpleri korumak istediğini Başkan Gianni Infantino da farklı mecralarda aktarırken bu kaynağın kullanılması için FIFA Yönetim Kurulu’nın onayı gerekiyor.

FIFA’nın Zürih’teki yöneticilerinin krizin kısa ve orta vadeli etkilerini ele aldığı ve federasyonlarla birlikte değerlendirmeler yapılacağı da vurgulanıyor.