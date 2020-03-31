Fenerbahçe’den açıklama: 65 test negatif çıkmıştır

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yaparak Kadın ve Erkek voleybol, Basketbol Kadın takımları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada: ”Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda 65 kişiye Kovid-19 taramaları yapılmıştır. İlk tetkiklerde 5 kişide Kovid-19 bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır” ifadeleri kullandı.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAMAMI:

“Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.

İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide corona virüsü bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.

Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.

İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler.

Bu süreçte kulübümüze desteklerinden ötürü sponsorumuz Liv Hospital/Medical Park hastanelerine destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.”