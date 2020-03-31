Erol Bulut’tan Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’u çalıştıran Erol Bulut, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe hakkında açıklama yaptı. Bulut, Fenerbahçe’den herhangi bir teklif almadığını söyledi.

CNN Türk’e konuşan Erol Bulut, corona virüsü salgını nedeniyle oyuncuların bireysel antrenmanlar yaptığını söyleyerek, “Biz de futbolcuları evde bireysel çalışmalara tabi tuttuk. Evden çalışıyorlar. Biz de değerlendirmeleri yapıyoruz. İnşallah normal işleyişe dönmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.

Başarılı çalıştırıcı “Fenerbahçe’den teklif aldınız mı?” sorusuna ise “Sosyal medyadan ve basından okuyorum. Fenerbahçe tarafından bana hiçbir teklif sunulmadı. Doğru da değil zaten. Alanyaspor’un teknik direktörüyüm” dedi.

Sezon sonu için açık kapı bırakan Bulut, “Sezon başından bu yana ekibimle birlikte burasının başarısı için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum. Sezon bittikten sonra devam mı edeceğiz, başka bir yerde mi olacağız göreceğiz” ifadelerini kullandı.