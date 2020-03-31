Canlı yayında büyük gaf! Messi’nin fotoğrafı yerine…

Dünyaca ünlü sporcuların corona virüsü salgını ile mücadele hakkında bir haber yayınlayan Fransız kanalı M6, akıl almaz bir gafa imza attı. İsviçreli tenisçi Roger Federer ile Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin de corona virüsü ile mücadeleye dahil olduğunun sunulduğu haberin fotoğrafında, Messi’ye benzerliği ile bilinen İranlı Reza Parastesh’in fotoğrafını kullandı.

Kadın sunucunun haberi sunduğu sırada arkadaki ekranda beliren Roger Federer ve Lionel Messi fotoğraflarından Arjantinli futbolcunun olanında bir gariplik sezildi. Messi gibi görünen ancak yine de bir yanlışlık varmış gibi duran fotoğrafın İranlı Reza Parastesh’e ait olduğu hemen anlaşıldı.

Herkesin fark ettiği bu gaf, programın yönetmeni tarafından atlanınca, Messi yerine Reza Parastesh’in fotoğrafı canlı yayında kaldı.

Reza Parastesh, sosyal medya hesabından yanlışlıkla Messi yerine kendi fotoğrafının kullanıldığını paylaştı.

HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

İran'da yaşayan Reza Parastesh'in, Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'yle olan benzerliğini kullanarak, 23 kadınla ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Reza Parastesh, kendisini Messi olarak tanıttığı İran'lı kadınları İspanya'ya götürme vaadiyle kandırarak istismarda bulunduğu belirtilmişti. Mağdur 23 kadının, gerçeği öğrendikten sonra Parastesh’e dava açtığı açıklanmıştı.

Konu ile ilgili Instagram hesabından bir açıklama yapan Reza Parastesh kendisini karalamak isteyenlerin olduğunu söylemişti. Reza Parastesh yaptığı açıklamada, ”Haberler doğru olsa şu an hapiste olacaktım. Bu iddiaların hiçbirisi doğru değil. Hakkımda ortaya atılan bu haberler için tüm yasal savaşı başlatacağım ve ismimin temiz olduğundan emin olmanız için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.

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