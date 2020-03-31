Bu bir futbolcu eleştirisi değildir…

Dünyada adeta yaşamı durduran corona virüsü salgını, futbolu da vurdu. Ligler durdu, futbolcular karantiya alındı. Futbol camiasının dünyaca ünlü isimleri, corona virüsü ile mücadelede hatırı sayılır yardımlarda bulundu. Yurt dışında basın bu durumu, hayrete düşürecek şekilde, Che ile özdeşleştirdi.

Futbolcuların yaptıkları elbette güzel bir hareket ve desteklenip övülmeli… Zaten sıkıntı onların yaptıkları değil… Sıkıntı, bu yardımların basında Che ile özdeşleştirmeye kadar gitmesi… Avrupa’da birçok basın organı, tek elden çıkmış gibi, manşetlerini futbol insanlarını Che ilan ederek çıktı.

Birçok basın organının benzer manşetle çıkması başlı başına düşünülmesi gereken bir sorunken, akla gelen ilk şeyi yapmamak gerektiğini gösterirken üstüne bir de bu yapılan, derine indiğimizde kapitalizmin, kendisine aykırı fikirleri basitleştirme ve değersizleştirme oyununa alet oldu.

Tıpkı Che'nin posterlerinin basılması, figürünün tişörtlerde yer alması, magnetlerinin dolapları süslemesi gibi… Böylece Che paraya dönüştürülürken, O'nun dünyaya katkıları ve fikirleri unutturulmaya çalışılıyor.

Küba'da diktatör Batista ve çevresinin sömürdüğü halka, sosyal ve ekonomik alanda eşitlik yaşatmak, zenginlerin yerine emekçilerin yönetimde söz sahibi olması için çalışan Che'nin hangi özelliği Messi'ye benziyor?

Tıp eğitimi alan Che'nin, rahat bir hayat sürebileceği Arjantin'i ve hükümetinde yer aldığı Küba'yı terk ederek, ideallerini gerçekleştirmek için önce Kongo'ya, sonra da Bolivya'ya gitmesinin neresinde Ronaldo?

Sosyalist bir ülkenin, üstelik kapitalizmin önderi ABD'nin yanı başında küçücük bir ada bile olsa, yaşabileceğini gösteren, tüm Güney Amerika'da gönüllü doktorluk yapan Che'nin başardıklarını Simoene ya da Riquelme'nin yardımları ile bir tutabilir miyiz?

Futbol, sistemin sürmesi adına kapitalizmin en önemli silahlarından biri… Birincil görevi insanları uyutmak… Futbol dünyasındaki isimler de, istemeden de olsa, bu çarkın dönebilmesine yardım ettikleri için milyon Euro'lar kazanıyor.

Che ise verdiği mücadelenin tam tersi bir çarkın içinde değersizleştiriliyor.