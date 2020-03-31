Ateş Kara Fatih Terim’in taburcu olmasını yorumladı ‘Belli kriterlerimiz var…’

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara CNN Türk’te katıldığı yayında doktorlar tarafından genel durumu iyi olarak gözüken vatandaşların taburcu edildiğini belirterek bu kişilerin protokoller gereği evde 14 günlük karantina sürelerinin devam ettiğini belirtti.

Ateş Kara’nın açıklamaları şu şekilde:

“HASTA OLANLAR UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN”

“Kovid hastalığı aslında bizim tedavi edilen hasta sayısı bakımından başarılı olduğumuz bir konumda. Hastaların çok büyük bir kısmı iyileşiyor ve normal hayatlarına geri dönebiliyor. Hasta olanlar sakın umutsuzluğa kapılmasınlar”

“TABURCU OLMAK İÇİN BELİRLİ KRİTERLER VAR”

“Belli kriterlerimiz var, Akciğerinde çok problem yoksa, genel durumu iyiyse, hastalığın ilerleme olasılığının olmadığını düşünüyorsak taburcu edebiliyoruz. Bu Fatih hoca için de geçerli, benim için de geçerli. Sonra kişilerin evine gittiğinde hastalığı bulaştırma ihtimali olan kişinin olmaması gerekiyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerinde, hastalığı olan birinin evde olmamasını istiyoruz. Üçüncü kuralımız bizim istediğimiz izole kurallarına uyma zorunluluğu. Dediğim gibi, biz iki testi negatif çıkan kişileri evlerine gönderebiliyoruz.”