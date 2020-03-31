Ajax’tan flaş Nouri kararı! 2 yıl 9 ay sonra komadan çıkmıştı

Hollanda Ligi takımlarından Ajax, 22 yaşındaki futbolcusu Abdelhak Nouri’nin sözleşmesini feshetme kararı aldı. Werder Bremen ile 8 Temmuz 2017'de oynanan karşılaşmada kalbi duran ve o günden beri komada olan genç futbolcu, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıkmıştı. Nouri’nin sözleşmesi 1 Temmuz 2020 tarihinde otomatik olarak uzayacağı için böyle bir kararın alındığı öğrenildi.

Komada kaldığı sürece Nouri’nin ücretini yatıran ve ailesine bu zorlu süreçte yardımcı olan Ajax, sözleşmesini feshetmesine rağmen Hollandalı futbolcuya yardım etmeye devam edecek. Nouri’nin ailesi ve avukatı ile sürekli iletişim halinde olan Ajax yönetimi, genç futbolcunun tedavisine destek olacak.

Ajax, sözleşmenin sadece formaliteden feshedildiğini açıkladı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Abdelhak Nouri’nin büyük ağabeyi Abderrahim, kardeşinin komadan uyandığını söylemişti. Nouri’nin son durumuyla ilgili konuşan Abderrahim, “Uyuyor, uyanıyor, yiyor ama yataktan kalkamıyor. Son zamanlarda kaşlarını kaldırarak geliştirdiğimiz bir iletişim şeklimiz var. Bu onun için en iyi spor olarak görünüyor. Nerede olduğunun farkında, ailesi ile olduğunun farkında. Tamamen uyanık durumda. Yemek yiyor, hapşırıyor, uyuyor. Onunla sık sık konuşuyoruz ve maçları bile izliyoruz” sözlerini kullanmıştı.

Abderrahim, kardeşinin yaşam mücadelesi vermeye devam ettiğinin de altını çizmişti.

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