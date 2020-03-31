102 yaşında corona virüsünü yenen Italica Grondona’nın hayali o efsane sporcu ile tanışmak!

‘Nonna Lina’ olarak da bilinen Italica Grondona, İtalya’da umudun sembolü oldu. Corona virüsünü 102 yaşında yenmeyi başaran taburcu edilen Nonna Lina’nın hayalini ise torunu Renato Villa, CNN’e açıkladı.

Büyükannesinin bir motor sporları ve özellikle MotoGP hayranı olduğunu söyleyen Villa, hayalinin 7 kez MotoGP şampiyonu olmayı başaran ‘Doctor’ lakaplı İtayan efsane Valentino Rossi ile tanışmak olduğunu söyledi.

Torunu, Nonna Lina’nın bu hayalinin ve motosiklet tutkusunun yanında sıkı bir Formula 1 ve artistik buz pateni takipçisi ve Queen hayranı olduğunu da açıkladı.

‘Şu durum bir geçsin kanından biraz isteyeceğim!’

Genoa’da Nonna Lina’nın tedavi gördüğü San Martino Hastanesi’nde immünolojist ve iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Raffaele de Palma, 102 yaşındaki mucizevi kadın hakkında “Bu istisnai bir durum, bu hanımefendinin vücudunun virüse gösterdiği tepki çalışma konusu olmalı. Hastaneye solunum semptomlarıyla geldi, test yaptık ve pozitif çıktı ancak neredeyse hiç özel bir bakım gerektirmediği gibi kendisini solunum cihazına da hiç bağlamadık. Belki de 100 yılda vücudu o kadar çok virüs görmüştü ki bağışıklık sistemi çok güçlüydü. Bu acil durumun ardından eğer enfekte olmadıysam kanından biraz isteyeceğim” dedi.

Dr. Vera Sicbaldi de Grondona hakkında “Onun durumu bizi çok etkiledi ve daha detaylı çalışmaya karar verdik. O 1918’deki İspanyol Gribi’ni de yaşamış ilk hasta olabilir” diye konuşmuştu.

102 yaşındaki kadının mumları üflerken çekilmiş fotoğrafı ve hastalığı atlatışı, medya tarafından ülkeye güç ve umut veren görüntüler olarak paylaşılmıştı.

Torunu CNN’e büyükannesinin Rossi hayranlığı dışında şunları da aktarmıştı: “Sırrı ne bilmiyorum ancak şunu söyleyebilirim ki o özgür ve bağımsız bir kadın. Tek oğlu on yıllar önce ABD’de hayatını kaybetti ancak o hala hayatı, dansı ve müziği çok seviyor.”

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‘Tarihimizin çok güzel bir sayfası’

Liguria bölgesinin başkanı Giovanni Toti ise Nonna Lina ile telefonda konuşmuş ve sonrasında verdiği demeçte şöyle demişti: “Onun sesini telefonda bizzat duymak istedim zira o hepimiz için umudun sembolü oldu ve onun sözleri hiç şüphesiz günümün en güzel anlarıydı ve bana güç verdi. Hikayesi bütün dünyaya yayıldı. Ona ölümsüz diyorlar. Bizim için ise bir örnek: güçlü, vazgeçmeyen, dayanıklı ve tesadüf eseri olmayan bir isme sahip. Italica, tarihimizde çok güzel bir sayfasın.”