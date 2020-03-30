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Sözcü

Zico, Fenerbahçe günlerini özlüyor…

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico, Instagram hesabından Fenerbahçe günlerine dair fotoğraflar paylaştı. Zico, sarı-lacivertli kulüpteki günlerini özlediğini ifade etti.

23:57 -
Haberler Fenerbahçe
Zico, Fenerbahçe günlerini özlüyor…

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Brezilyalı futbol efsanesi Arthur Zico, Fenerbahçe günlerine dair bir paylaşımda bulundu.

Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Zico, Fenerbahçe günlerini özlediğini belirtirken çalıştığı dönemdeki teknik ekibe, futbolculara ve yönetime de teşekkür etti.

Zico’nun paylaşımı şu şekilde:

“Fenerbahçe’de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan bir fotoğraf aldım. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim özellikle teknik ekip, futbolcular, yönetim ve fantastik taraftara… Fener gücü!”

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