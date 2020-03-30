Wanda Nara’dan eski eşi Maxi Lopez’i çıldırtan hareket! ‘Sen nasıl bir annesin?’

İtalya 2. Lig ekiplerinden Crotone’de forma giyen Arjantinli futbolcu Maxi Lopez ile eski eşi Wanda Nara arasında yeni bir kriz yaşandı. Kendisinden boşandıktan sonra bir başka Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile evlenen Wanda Nara’yı o dönem kendisini aldatmakta suçlayan Maxi Lopez, şimdi de çocukların sağlığını hiçe saydığı için eski eşine patladı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının en fazla ölüme neden olduğu İtalya’ya, çocuklarını da alarak Wanda Nara, Maxi Lopez’in çok sert tepkisiyle karşılaştı. Wanda Nara’ya “Sen nasıl bir annesin?” diyerek yüklenen Maxi Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çocukları alıp, virüsün en yoğun yaşandığı, en fazla insanın hayatını kaybettiği İtalya’ya mı getirdin? Üstelik sonuçlarını hiç hesaba katmadan… Kendini düşünmüyorsan bari onları düşün” dedi.

Sert sözlerine devam eden Maxi Lopez şu ifadeleri kullandı:

“Tam olarak ne düşünerek dünya çapında uygulanması istenen karantina kurallarını bozup, çocukları İtalya’ya getirdin. Herkes ‘Evde kal’ çağrısı yaparken, virüsün en çok etkilendiği ülkeye çocuklarla birlikte nasıl gelirsin? Hayatta en fazla özen göstermen ve dikkat etmen şey çocuklarımızın sağlığı olması gerekirken, böyle bir davranışta bulunmanı aklım almıyor.”

Fransa’da liglerin ertelenmesinin ardından Paris Saint Germain forması giyen Wanda Nara ve eşi Mauro Icardi, çocuklarla birlikte İtalya’nın Como Gölü’ne gitmeye karar vermişti. Wanda Nara, İtalya’daki tatilini Instagram hesabından yaptığı paylaşımda duyurmuştu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Merienda Wanda nara (@wanda_icardi)’in paylaştığı bir gönderi ( 29 Mar, 2020, 10:18öö PDT )

Maxi Lopez, boşanma sürecinde Wanda Nara’nın kendisini Mauro Icardi ile aldattığını iddia etmişti.

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