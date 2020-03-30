Ümit Özat ‘Evde kal’ dedi türkü söyleyip saçlarını kesti!

Teknik direktör Ümit Özat sosyal medya hesabından paylaştığı “Evde Kal” mesajıyla en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Evinde saçlarını traş edip “Deniz Üstü Köpürür” türküsünü söylediği görüntüleri takipçileriyle paylaşan Özat, corona virüsü tedavisi gören Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’a da mesaj gönderdi.

“FARKINDALIK OLSUN DİYE SAÇLARIMI KESTİM”

Ümit Özat yaptığı paylaşımda ‘Arkadaşlar evde kalalım çıkmayalım. Sevgili Rüştü ağabey inşallah orada da devleşeceksin ve bu hastalığı yeneceksin. Fatih hocam, Abdurrahim ağabey… Bu hastalıpa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Ben de bugün farkındalık olsun diye saçlarımı kestim. Hayatımda ilk defa kendi saçlarımı kendim kesiyorum.’ dedi.