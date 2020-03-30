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Sözcü

UEFA liglerin başlama tarihi için federasyonlarla toplantı yapacak

UEFA, 1 Nisan'da 55 üye ülkenin federasyonları ile video konferans yapacak ve liglerin başlangıç tarihleri ile ilgili görüşlerini paylaşacağını açıkladı. Toplantıda, Avrupa'da liglerin geri kalan döneminin oynanıp oynanmayacağının belirlenmesi bekleniyor.

16:44 -
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UEFA liglerin başlama tarihi için federasyonlarla toplantı yapacak

UEFA resmi internet sitesi aracılığıyla, 55 ülke federasyonu ile birlikte 1 Nisan Çarşamba günü UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans sistemiyle bir toplantı yapılacağını duyurdu.

UEFA’dan yapılan açıklamada, 55 ülkenin federasyonunun genel sekreterinin 1 Nisan Çarşamba günü toplantıya davet edildiği ve corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili yol haritasını görüşeceği belirtildi.

‘ÜYE FEDERASYONLAR BELİRLENEN TARİHE GÖRE HAREKET ETMEK ZORUNDA’

UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva yaptığı açıklamada:”Her federasyon kendi şampiyonasını başlatma ve bitirme özgürlüğüne sahip ancak UEFA’nın uluslararası organizasyon tarihleri var ve üye federasyonlar bu belirlenen tarihlere göre kararlar vermek zorunda” ifadelerini kullandı.

açıklama Corona toplantı uefa
Son güncelleme: 17:23 30.03.2020