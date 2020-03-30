UEFA liglerin başlama tarihi için federasyonlarla toplantı yapacak

UEFA resmi internet sitesi aracılığıyla, 55 ülke federasyonu ile birlikte 1 Nisan Çarşamba günü UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans sistemiyle bir toplantı yapılacağını duyurdu.
UEFA’dan yapılan açıklamada, 55 ülkenin federasyonunun genel sekreterinin 1 Nisan Çarşamba günü toplantıya davet edildiği ve corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili yol haritasını görüşeceği belirtildi.
UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva yaptığı açıklamada:”Her federasyon kendi şampiyonasını başlatma ve bitirme özgürlüğüne sahip ancak UEFA’nın uluslararası organizasyon tarihleri var ve üye federasyonlar bu belirlenen tarihlere göre kararlar vermek zorunda” ifadelerini kullandı.