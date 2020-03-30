UEFA liglerin başlama tarihi için federasyonlarla toplantı yapacak

UEFA resmi internet sitesi aracılığıyla, 55 ülke federasyonu ile birlikte 1 Nisan Çarşamba günü UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans sistemiyle bir toplantı yapılacağını duyurdu.

UEFA’dan yapılan açıklamada, 55 ülkenin federasyonunun genel sekreterinin 1 Nisan Çarşamba günü toplantıya davet edildiği ve corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili yol haritasını görüşeceği belirtildi.

‘ÜYE FEDERASYONLAR BELİRLENEN TARİHE GÖRE HAREKET ETMEK ZORUNDA’

UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva yaptığı açıklamada:”Her federasyon kendi şampiyonasını başlatma ve bitirme özgürlüğüne sahip ancak UEFA’nın uluslararası organizasyon tarihleri var ve üye federasyonlar bu belirlenen tarihlere göre kararlar vermek zorunda” ifadelerini kullandı.