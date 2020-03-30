Süper Lig’de Corona yüzünden ilk ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor’da Robert Mak’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonrası feshedildi. Yeşil-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki Slovak futbolcunun, ailesinin yanında olmak istediği için yönetim kuruluna başvuruda bulunduğu ve bu talep sonrasında yolların ayrıldığı belirtildi.

İŞTE KONYASPOR’UN AÇIKLAMASI

Ara transfer döneminde kadromuza Zenit’ten dahil edilen futbolcumuz Robert Mak’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Bireysel çalışmalarına Konya’da devam eden oyuncumuz Robert Mak, coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ailesi için endişelendiğini ve bu dönemde yanlarında olmak istediğini yönetim kurulumuza bildirdi.

Robert Mak, Süper Lig’in yeniden başlama tarihiyle ilgili belirsizliğin bu kararı almasında önemli rol oynadığını belirterek, talebin ‘insani açıdan’ değerlendirilmesini ve sözleşmenin feshi konusunda yönetim kurulumuzun kendisine yardımcı olmasını istedi.

Yönetim kurulumuz ise, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemde aklı sürekli ailesinde olan futbolcuları belli bir hedefe motive etmenin daha da zorlaştığını değerlendirerek, oyuncumuz Robert Mak’ın sözleşmesini feshetme talebini kabul etti.

Robert Mak’a kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz.