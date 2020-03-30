Süper Lig ne zaman başlayacak? Liglerin başlama tarihi belli mi?

Süper Lig ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılırken bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu ve belirsizliğin devam ettiğini Süper Lig’in ne zaman başlayacağının belli olmadığını belirtti. Bir televizyon kanalına yaptığı açıklamanın devamında play-off oynanmasının söz konusu olmadığını ekledi.

SÜPER LİG’DE KAÇ MAÇ KALDI?

Şampiyonluk yarışının kızıştığı sezona ara verildi. Trabzon’un lider olarak bulunduğu ligin bitmesine 8 maç daha var ve 1. Trabzon ile 4. Sivasspor arasında sadece 4 puan bulunuyor.