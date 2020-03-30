SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Son dakika! Fatih Terim’in taburcu edildiği açıklandı…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in test sonuçlarının pozitif olduğu ancak durumunun iyiye gitmesi sebebiyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesine karar verildiği açıklandı. Sarı kırmızılılarda başkan yardımcısı Yusuf Günay da taburcu edildiğini açıkladı.

14:14 -
Haberler Futbol
Son dakika! Fatih Terim’in taburcu edildiği açıklandı…

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve 23 Mart’ta hastanede karantinaya alınarak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in taburcu edildiği açıklandı. Galatasaray’da başkan yardımcısı Yusuf Günay da Twitter hesabından bir paylaşım yaparak taburcu edildiğini duyurdu.

‘HER NE KADAR TESTİ POZİTİF OLSA DA…’

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir.

‘EVİNDE KARANTİNA UYGULAMASINA DEVAM EDECEKTİR’

Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle.”

BUSE TERİM’DEN PAYLAŞIM GELDİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı da Instagram’dan babasının taburcu edildiğini duyuran bir paylaşım yaptı. İşte Buse Terim’in o paylaşımı…

açıklama Corona fatih terim SON dakika taburcu
Son güncelleme: 15:03 30.03.2020