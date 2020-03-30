Son dakika! Fatih Terim’in taburcu edildiği açıklandı…

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve 23 Mart’ta hastanede karantinaya alınarak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in taburcu edildiği açıklandı. Galatasaray’da başkan yardımcısı Yusuf Günay da Twitter hesabından bir paylaşım yaparak taburcu edildiğini duyurdu.

‘HER NE KADAR TESTİ POZİTİF OLSA DA…’

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir.

‘EVİNDE KARANTİNA UYGULAMASINA DEVAM EDECEKTİR’

Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle.”

Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir pic.twitter.com/cK3IpWcI9f — Liv Hospital Group (@livhospital) March 30, 2020

Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. — Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) March 30, 2020

BUSE TERİM’DEN PAYLAŞIM GELDİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı da Instagram’dan babasının taburcu edildiğini duyuran bir paylaşım yaptı. İşte Buse Terim’in o paylaşımı…