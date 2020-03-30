Pep Guardiola: ‘Daha güçlü, daha iyi ve biraz da kilo almış olarak döneceğiz!’

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan bir video paylaştı ve taraftarlarına seslendi.

Başarılı çalıştırıcı “Futbolu özlüyoruz. Birkaç gün önceki hayatımızı özlüyoruz. Ama şimdi zaman bilim insanlarını, doktorları ve hemşireleri dinleme ve takip etme zamanı” mesajını verdi.

Guardiola, “Siz benim futbol ailemsiniz. Size iyi hissettirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Bu durumdan daha güçlü, daha iyi, daha nazik ve birazcık kilo almış olarak geri döneceğiz. Evde kalın, güvende kalın” dedi.

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Toplamda 22 bin 141 vaka görülen Birleşik Krallık’ta ölüm sayısı ise 1408’e yükseldi. Neredeyse tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de bütün spor faaliyetleri askıya alınırken Premier League’de yarıda kalan sezonun akıbeti de merak ediliyor.