Neymar’dan tepki çeken fotoğraf sonrası savunma

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası Avrupa’da, Belarus hariç, tüm liglerin durmasının ardından bazı futbolcular ülkelerine gitti. Bu isimlerden biri olan Paris Saint Germain’in yıldızı Neymar, Brezilya’da oğlu Davi Lucca ve arkadaşları ile birlikte plaj voleybolu oynarken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf, Neymar’ın sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçe gösterilerek tepkilere neden oldu.

İnsanların birbirine fazla yaklaşmaması gerektiğini belirten İspanyol basını, Neymar’ın bunu ihlal ettiğini belirten eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine Neymar’ın sözcüsü konu ile ilgili açıklama yayınladı. Neymar’ın, yanındaki insanlarla birlikte karantinada olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Neymar’ın Paris’ten Brezilya’ya birlikte geldiği arkadaşları ile çekişmiş olan fotoğraf tartışma yarattı. Arkadaşları, Neymar ile birlikte karantinada… Neymar onlara evini açtı ve böylece ilk 14 günü aileleri ya da akrabaları ile temas etmeden geçirebilecekler. Ev tamamen izole edilmiş durumda… Dışarıdan kimse içeriye alınmıyor, kimse de dışarı çıkamıyor.

Neymar, oğlu dışında ailesinin geri kalanından uzak duruyor. Annesi, kardeşi ve anneannesini ziyarete gitmiyor. Çünkü bu zor dönemde alınması gereken tedbirlerin farkında…

Evinde antrenörü Ricardo Rosa eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.”

Üç gün önce Instagram hesabından plaj voleybolu oynadığı anların fotoğraflarını paylaşan Neymar “Yorgun ama mutlu… Minik David bile bugün antrenman yaptı” ifadelerini kullanmıştı.