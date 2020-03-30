Mustafa Cengiz’den Sağlık Bakanlığı’na bağış

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüsüne karşı savaşta Sağlık Bakanlığı’na destekte bulunduğunu açıkladı ve herkesi gücü yettiğince destek olmaya davet etti.

Sarı-kırmızılıların başkanı Cengiz, Twitter hesabından “Güzel Ülkem için… Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim. Hep birlikte, Haydi Türkiyem!” ifadelerini kullanarak Sağlık Bakanlığı’na yaptığı bağışı paylaştı.

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Cengiz, bugün öğle saatlerinde yaptığı bağışın e-dekont’unu Twitter’dan paylaşıp, destekte bulunduğu miktarı gizledi.

70 yaşındaki Cengiz, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmama yasağından sonra GS TV’ye bağlanıp corona virüsü testi olduğunu ve sonuçları beklediğini duyurmuştu.