Mike Tyson’ın antrenörü corona virüsüne yenildi: ‘Hayatımın en güzel yıllarıydı… Bir dönem kapandı!’

Efsanevi eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 80 yaşında corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren antrenörü Nelson Cuevas hakkında duygusal bir açıklamada bulundu.

Tyson’ın amatör olarak ilk maçlarına çıktığı Apollo adlı salonun sahibi olan Porto-Riko asıllı efsanevi antrenör ve eski velter sıklet boksör, boks dünyasına pek çok genç sporcu kazandırmıştı.

Mike ‘Demir Yumruk’ Tyson, Cuevas’ın ölümü sonrası Instagram’da yaptığı paylaşımda “Boks dünyasındaki en iyi insanlardan birini kaybettik. İlk amatör maçımı Apollo Gym’de yapmıştım, gençliğinde Cus’ın (efsanevi antrenör ve menajer Cus D’Amato) dövüşçülerindendi. Cus’ın Catskill dövüşçüleri Bronx’a, Cuevas’ın salonuna geldiğinde bizi var gücüyle korurdu. Çocukken hatırlıyorum da çok heyecanlanırdık çünkü güzel bir maç çıkardığımızda bize soda ve sosisli alırdı çünkü paramız olmadığını bilirdi” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Hayatımın en güzel yılları Cuevas’ın yanında Porto-Rikolu dövüşçüleri izlediğim yıllardı. Tam şovmenlerdi. Onların maço sovmenliklerini canlandırmaya çalıştım. Onu tanıyanlar onunla oyun oynanmayacağını bilirdi. Onu çok seviyor ve büyük saygı duyuyorum. Amatör kariyerimde onun yanında olmak hayatımın en iyi zamanıydı. Huzur içinde uyu. Bir dönem sona erdi.”

Efsanevi antrenör ve menajer Cus D’Amato, Cuevas’a Mike Tyson’ın yeteneklerinden bizzat söz etmiş ve Tyson’ın dünyanın en iyileri arasına gireceğini iddia etmişti.

Cuevas, Boxing Insider dergisine Tyson’ın gençliğini anlatmıştı: “13 yaşıdan beri Tyson’ı tanıyorum. Onunla ilk tanıştığımda Cus bana onun dünya şampiyonu olacağını söylemişti. Emin değildim çünkü bakınca kısa ve topluydu.

Ve oldukça utangaç ve iyi bir çocuktu. Aklımdan ‘Bu çocuk şampiyonluk yolunda gereken öldürme içgüdüsüne sahip olmak için fazla iyi’ diye geçirirdim ama fena halde haksızmışım.

Mike’ı pısırık zannederdiniz ama dövüştüğünde parçalardı!

Onu ilk kez dövüşürken gördüğümdü özel olduğunu hissettim. Çok iyiydi. Pısırık zannederdiniz ama dövüştüğünde… Aman Allah’ım. Paramparça ederdi.

Mike’ın 14 yaşındayken 18 yaşındaki bir çocuğu nakavt ettiğini hatırlıyorum. Her zaman harika bir dövüşçüydü. Ona tavsiyeler verirdim o da benim salonumda çalışırdı. Amamtör maçlarının çoğunu benim salonumda yaptı ve her seferinde bir şov sergiliyordu.”