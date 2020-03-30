Messi konuştu, Barcelona resmen açıkladı! Maaşlarda kesinti…

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını sonrası İspanya La Liga’nın ertelenmesi nedeniyle Barcelona yönetiminin, futbolcuların maaşlarında yüzde 70 kesintiye gidilmesini düşündüğü iddia edilmişti. İddianın ilk ortaya atıldığı zamanlarda futbolcuların buna itiraz edeceği şeklinde haberler çıkarken, konu bugün karara bağlandı.

Lionel Messi’nin, sosyal medya hesabından yaptığı “Biz yüzde 70 kesintiye gideceğiz ki çalışanlar paralarının yüzde 100’ünü alsın” şeklindeki paylaşımın hemen ardından Barcelona Kulübü, maaş kesintisini resmi internet sitesinden duyurdu.

RESMEN DUYURULDU

Barcelona Kulübü, sosyal resmi internet sitesinden futbolcuların maaşlarında yüzde 70 kesinti yapılacağını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada “Barcelona yönetimi ve sporcular, corona virüsü tehdidi geçene ve ligler yeniden başlayana kadar profesyonel sporcuların maaşlarında kesintiye gidilmesi konusunda anlaşmaya vardı” denildi.

Kesintinin, futbol ve basketbol takımlarında oynayan sporcuların maaşlarına uygulanacağı belirtildi. Basketbolculardan ne kadar kesinti yapılacağı söylenmezken, Barcelona Futbol Kulübü’ndeki A Takım oyuncularının maaşlarının yüzde 70 oranında kesileceği açıklandı. Yapılan açıklamada sporculara teşekkür edilirken “Böylece lig oynanmadığı sürece diğer çalışanlarımızın maaşlarının yüzde 100’ünü ödeyebileceğiz” de denildi.