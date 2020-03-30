Max Kruse’den iddialara videolu yanıt: ‘Gördüğünüz gibi evdeyim!’

Fenerbahçe’nin Alman 10 numarası Max Kruse hakkında çıkan iddialara Instagram’dan paylaştığı hikaye ile yanıt verdi. Hakkında hastanede karantinada tutulduğu hatta yoğun bakımda olduğu iddiaları çıkan Kruse çektiği videoyla iddiaları yalanladı.

Max Kruse’den açıklama: “Merhaba, medyada hastanede olduğum yazıldı. Sadece bunun yanlış olduğu bilgisini vermek istedim. Evimdeyim, iyi hissediyorum. Medyaya kulak asmayın. Gördüğünüz gibi evimdeyim ve evimde kalacağım. İyi günler, yakında görüşürüz” pic.twitter.com/CfIjkSXw8j — SKOR (@SozcuSkor) March 30, 2020

Kruse paylaşımında “Merhaba, bazı medya organları hastanede yattığımı yazıyor, bunun doğru olmadığı bilgisini vermek istiyorum. Evdeyim, iyiyim. Medyayı dinlemeyin, gördüğünüz gibi şu an evdeyim ve evde kalacağım. Hepinize iyi günler diliyorum, görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

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