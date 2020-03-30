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Max Kruse’den iddialara videolu yanıt: ‘Gördüğünüz gibi evdeyim!’

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse iddialara Instagram'da yanıt verdi. Kruse, "Merhaba, bazı medya organları hastanede yattığımı yazıyor, bunun doğru olmadığı bilgisini vermek istiyorum. Evdeyim, iyiyim" dedi.

18:59 -
Haberler Fenerbahçe
Max Kruse’den iddialara videolu yanıt: ‘Gördüğünüz gibi evdeyim!’

Fenerbahçe’nin Alman 10 numarası Max Kruse hakkında çıkan iddialara Instagram’dan paylaştığı hikaye ile yanıt verdi. Hakkında hastanede karantinada tutulduğu hatta yoğun bakımda olduğu iddiaları çıkan Kruse çektiği videoyla iddiaları yalanladı.

Kruse paylaşımında “Merhaba, bazı medya organları hastanede yattığımı yazıyor, bunun doğru olmadığı bilgisini vermek istiyorum. Evdeyim, iyiyim. Medyayı dinlemeyin, gördüğünüz gibi şu an evdeyim ve evde kalacağım. Hepinize iyi günler diliyorum, görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 19:18 30.03.2020