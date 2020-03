Marcus Smart 9 günde corona virüsünü yendi!

Boston Celtics’in oyun kurucusu Marcus Smart, corona virüsü yendiğini açıkladı. Smart Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İki gündür temizim. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Herkese iyi dilekleri ve duaları için teşekkür ediyorum, bundan etkilenen herkes için de ben aynısını yapıyorum. Güvende kalın, beraber ayrı-kalın. Çok sevgiler” ifadelerini kullandı.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health. Thanks for everyone's thoughts and prayers and I'm doing the same for everyone that's been effected by this. Stay safe and stay together- apart! Much love!

Smart 19 Mart’ta kendisine corona pozitif teşhisi konduğunu bir video mesajla duyurmuştu. Celtics koçu Brad Stevens, 26 yaşındaki oyuncunun corona virüs testini açıklaması nedeniyle onunla gurur duyduğunu ifade etmiş ve “İnsanlara bu virüse yakalandığını, kendini iyi hissettiğini ve kendilerini izole etmeleri gerektiğini söylediği için onunla gurur duyuyorum” demişti.

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it's a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV

