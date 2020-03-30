J1 ekiplerinden Vissel Kobe’de corona virüsü vakası! Japonya 1. Ligi’nde ilk!

Japonya 1. Ligi J1 League ekiplerinden Vissel Kobe’nin formasını giyen deneyimli Japon futbolcu Gotoku Sakai’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı oyuncunun kulübü tarafından açıklandı.

Eski Barcelonalı oyuncular Andres Iniesta, Thomas Vermaelen, David Villa ve Sergi Samper’in de forma giydiği Vissel Kobe’den yapılan açıklamada milli takım forması da giyen Japon futbolcunun gün gün semptomlarının gelişimine de yer verildi.

Sakai’nin 25 Mart’ta yorgunluk hissettiği, 26 Mart’ta antrenman yapmadığı, baş ağrısı çektiği ve üst solunum yollarında problem yaşayarak hastaneye götürüldüğü, 27 Mart’ta gece ateş, baş ağrısı ve boğaz ağrısı hissettiği yazıldı.

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28 Mart’ta NBA yıldızı Rudy Gobert’in de söz ettiği semptomlardan olan koku alamama semptomunu gösteren Sakai’ye PCR yöntemi ile corona virüsü testi yapıldı ve yıldız futbolcuya 30 Mart’ta Covid-19 teşhisi konuldu.

J1 League ekiplerinden Andres Iniesta, Thomas Vermaelen, Sergi Samper’in de forma giydiği Vissel Kobe, 29 yaşındaki sol bek Gotoku Sakai’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sakai kariyerinde daha önce Stuttgart ve Hamburg forması da giymişti. https://t.co/wNVdljt4a8 — SKOR (@SozcuSkor) March 30, 2020

Oyuncu yaptığı açıklamada zahmet verdiği herkesten özür dilerken, önlemler alarak çalışmaya devam edenlere de kolaylıklar diledi. Kariyerinde bir dönem Stuttgart ve Hamburg forması da giymiş olan 29 yaşındaki sol bek kimseyi enfekte etmiş olmamayı umduğunu dile getirdi ve mesajını endişe yarattığı ve zahmet verdirdiği herkesten özür dileyerek noktaladı.