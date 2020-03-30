Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Evet, hayat durma noktasına geldi, hayatımızın merkezindeki futbol aklımıza bile gelmez oldu ama bir şekilde hayat sürüyor ve Fenerbahçe gelecek planları yapmaya devam ediyor.

Son iki yılda dolar kurundaki büyük artışlar, ülkenin ve ülke futbolunun içinden geçtiği ekonomik sıkıntılara bir yenisi de corona virüsü eklendi. Hiçbir şey artık gelecek sezondan itibaren eskisi gibi olmayacak.

Başkan Ali Koç, ilk geldiği günden bu yana özellikle kulübün borçlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. 20 ay önce yapılması gereken küçülmeyi bugüne kadar tüm iyi niyetiyle devam ettiren Ali Koç için artık son noktayı koyma zamanı geldi.

Koç, göreve ilk geldiğinde 4 Haziran sabahı dolar kuru 4.5 lirayken bugün 6.5 lira. Fenerbahçe'nin 4 Haziran 2018'de borcu 620 milyon dolardı. Kulübün neredeyse bütün gelirleri temlikliydi, hisseleri rehinliydi. Eski yönetim sürekli yüksek faizle borçlandığı için üstesinden gelinmesi zor bir borç bıraktı. Dolarda yüzde 10, lirada yüzde 48 faizle borçlanılmıştı. O dönemde bile bu faizler piyasanın 2-3 katıydı. Bütün bu şartlar UEFA'nın ve TFF'nin finansal kurallarıyla sarı-lacivertlilerin adeta elini kolunu bağladı. Bu yüzden Fenerbahçe özellikle bu sezon anlaştığı birçok ismi alamadı.

Başkan, devamlı cebinden para vererek 2 yıldır kulübü ayakta tutmaya çalışıyor. İnanılmaz bir borç ve batık bir kulübü devam ettirmek için Ali Koç, toplam kulübe 1 milyar lira kaynak yarattı. Kulübü ayakta tutmaya çalıştı. Eski yönetimin bıraktığı borç, tüm gelirler ipotekli, rehinli, ne ararsan mevcuttu…

Özellikle özel bankalarla yapılan anlaşmalar, tefeciliği aratmaz derecedeydi. Çünkü söz konusu banka, o şartlarda inanılmaz bir sözleşme yaptı ve asla yapılandırmaya gitmiyor. Ali Koç'un başkanlığındaki kulüp de göreve geldiğinden beri anormal bir faiz oranıyla 20 aydır bu banka borçlarını ödüyor.

Ali Koç, her şeye rağmen eski yönetim ile ilgili ibra etmemeyi tercih etmedi ve Fenerbahçe'yi bu dönemde mahkeme kapılarına taşımadı. Büyük bir liderlik ve Fenerbahçelilikti bu.

Kulüpler artık tüm dünyada yeni düzenlemeye geçecek. Bu virüs dünyayı sarstı, borcu olmayan, sürekli gelir açıklayan kulüpler bile artık büyük maaş bütçeleri kuramayacak. Haftalarca oynanmayacak, belki de hiç oynanmayacak Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir kayıpları gelecek sezonları da çok açık ve net vuracak.

Burada Bankalar Birliği ile anlaşma yapan kulüplerin de ne kadar zor duruma düşeceğini belirtmek isterim. Biliyorsunuz Fenerbahçe, şartları doğru bulmadığı için bu anlaşmayı imzalamamıştı. Devletimiz şu an 6 ay boyunca faizleri, kredileri öteledi. O anlaşmayı yapanlar bir nebze nefes aldı ama uzun vadede büyük sıkıntı yaşayacaklar.

Kulüpler, anlaşmayı yaparken tam 40 sayfaya imza attı. Borcunu aksattığın an müfettişler kulübe gelecek ve alacağın her karara müdahale edecek. Yani açık konuşmak gerekirse kulübün söz hakkı başkanın elinden alınacak. Burada Fenerbahçe'nin ne kadar haklı olduğunu zaman gösterecek, bence göstermeye de başladı.

14 yabancı kuralını biliyoruz. Artık bu sistem de yürümez. Kulüpler öz kaynaklarına dönecek. Kulüpler bu son salgınla beraber geriden gelen maaşları da artık ödeyemeyecek noktaya gelecek. Gustavo, Falcao tarzı 4-5 adam bulup bunların etrafına takım kuracaksın. Öyle 14 yabancıya döviz üzerinden maaş verecek bütçeler yok artık. Yerli oyuncular da öyle yüksek rakam talep edemeyecek. Eğer, benim param, gücüm var diyorsan o zaman buyur meydan senin al oynat. Oynat ama sonuna da razı olursun…

Basketbolun küçülmesi kaçınılmazdı

Fenerbahçe aslında tek bir şube hariç, futbol dahil bütün branşlarda ciddi ekonomik tasarrufa gitti. Tek bütçesi düşürülmeyen aksine artırılan branş ise erkek basketbol.

Bu sezon başı kurduğu kadroyla futbolcu maaşlarında 9-10 milyon euro tasarrufa giden Fenerbahçe, bazı oyuncuların da indirim yapmasıyla biraz rahat nefes almıştı.

Ali Koç'un 20 aylık döneminde hiçbir şekilde tasarrufa gidilmeyen şube olan Fenerbahçe Beko'nun bütçesi 30 milyon euro. Küçülmeyi bırakın Obradovic'in istediği her isim de alındı. Alınan iki isim, Avrupa'nın en yüksek maaşlı oyuncularından ikisi, De Colo-Williams…

Şampiyon olduğunda bile zarar 15 milyondan fazlaydı takımın. Şampiyon olunamadığında zarar 20 milyon Euro'ya kadar çıkıyor. Alınan Euroleague şampiyonluğuyla yıldız bir oyuncunun bir yıllık maaşını karşılamak bile neredeyse imkansız. En pahalı bütçe Euroleague’de şu an Barcelona, Real Madrid ve CSKA Moskova’da. Barcelona ve Real Madrid’in tabii ki 40 milyon euro’yu aşan bütçeleri kaldırma lüksü var. CSKA Moskova ise futbol takımından tamamen bağımsız.

Aynı zamanda futbol takımı olan Euroleague takımlarına bakalım. Zenit 20-25 milyon euro, Bayern Münih 23 milyon euro, Valencia 15 milyon euro, Kızılyıldız 8 milyon euro. Diğer takımlar sadece basketbola odaklanmış ya da yönetimi ayrı olan şubeler. Fenerbahçe, yukarıda saydığım dev kulüplerin hiçbirinden daha zengin değil, kat be kat daha fazla borcu var.

Şartlar böyle devam ederse salon sporlarında çoğu takımla birlikte Fenerbahçe de 1-2 yıla kepenk indirme noktasına gelir.

Şubeyi kapatmadan 10 milyon euroyu geçmeden devam ettirmeye çalışılması gerekir. Zalgiris 10 milyon euro bütçeyle son iki yılda bir Dörtlü Final, bir play-off yaptı. Yani, başarı sadece bütçeyle gelmez, Fenerbahçe’nin burada değişik bir yol izleme zamanı geldi. Burada da iyi bir fırsat doğurmaları gerekir. Biraz basketbolda alt yapıya yönelip 300 bin euro’luk Larkinler bulup oynatacaksın. Kendi Doncic'ini bulacaksın.