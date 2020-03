Formula 1 pilotu Lando Norris topladığı bağışlar karşılığında saçını tamamen kestirecek!

Formula 1’de McLaren adın yarışan Britanyalı pilot Lando Norris de corona virüsü ile mücadeleye destek amaçlı düzenlenen espor yayını #TwitchStreamAid’e katılan isimler arasında yer aldı.

Red Bull pilotu Max Verstappen ile sanal bir Formula 1 yarışına katılan Norris, kendi yayını esnasında verdiği bir sözle geceye damga vurdu. 20 yaşındaki genç sporcu, yayınına 10 bin doların üzerinde bağış yapıldığı takdirde saçlarını tamamen kestireceğini açıklamıştı.

Norris Twitter’da yaptığı paylaşımla sözünü tutacağını söyledi. Paylaşımında “Covid-19’la mücadele için #TwitchStreamAid yayını sonunda 12 bin doların üzerinde bağış toplayan tüm izleyicilerime teşekkür ederim. Gerçi saçımı tamamen kestirmek zorunda kalacağım ama…” ifadelerini kullandı.

Thanks to all my viewers for raising over $12,000 by the end of the night for #TwitchStreamAid and the fight against Covid-19! I do have to cut all my hair off now though… pic.twitter.com/fvCBvDArS2

— Lando Norris (@LandoNorris) March 29, 2020