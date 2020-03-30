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Sözcü

Fernando Muslera ve eşi Patricia’dan ‘corona’ ile mücadeleye destek! Hastaneye bağış yaptılar

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne corona virüsünden korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.

23:24 -
Haberler Futbol
Fernando Muslera ve eşi Patricia’dan ‘corona’ ile mücadeleye destek! Hastaneye bağış yaptılar

Corona virüsü salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz etkilediği bu dönemde Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia’dan anlamlı bir bağış geldi.

Taraflı ya da tarafsız neredeyse tüm sporseverlerin takdirini toplayan 33 yaşındaki sevilen file bekçisi ile eşi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ekipman yardımında bulundu.

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tutar paylaşımında “Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 23:26 30.03.2020