Edin Visca: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek boynumun borcu

Türkiye´den ikinci vatanım diye bahseden Visca, sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: “Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye´de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum.”
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Her zaman 2. vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum.Siz de var mısınız @cengizunder @mmossoro8 ?Sen yeter ki #evdekal @kizilay