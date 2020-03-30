Edin Visca: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek boynumun borcu

Türkiye´den ikinci vatanım diye bahseden Visca, sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: “Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye´de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum.”