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Edin Visca: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek boynumun borcu

Medipol Başakşehir´in Bosna Hersekli yıldız oyuncusu Edin Visca, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren 1000 aileye erzak yardımı yaptı.

15:22 -
Haberler Başakşehir
Edin Visca: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek boynumun borcu

Türkiye´den ikinci vatanım diye bahseden Visca, sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: “Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye´de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum.”

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