Dünyayı şoke eden tavsiye! ‘Corona virüsünü onlara bulaştırmalıyız’

Red Bull motor sporları patronu Helmut Marko sezona ara verilmişken sürücülerine corona virüsü bulaşmasını tavsiye ederek tüm dünyayı şoke etti.

76 yaşındaki Helmut Formula 1 sürücüleri ve gençler için bir kamp organize etme fikri olduğunu ve bunun corona virüsü enfeksiyonunun gelmesi için ideal bir zaman olacağını belirtti. Marko, dünyadaki pek çok kişiyi etkileyen ve hatta ölüme götüren COVID-19’u pilotlarına bulaştırmayı önerdiğini söyledi.

‘KAMP VİRÜS BULAŞMASI İÇİN İDEAL BİR ZAMANDI’

Avusturyalı, ülkesinin televizyon kanalı ORF ile yaptığı röportajda konuştu ve şunları söyledi: “Dört Formula 1 sürücümüz ve sekiz veya 10 gencimiz var. Şu anda geçen ölü zamanı zihinsel ve fiziksel olarak iyi geçirmek için bir kamp düzenleyecektik. Bu da, pilotlara virüs bulaşması için en ideal zamandı.

Bu fikri tartıştıklarını ve olumlu şekilde karşılanmadığını söyleyen Marko, “Hepsi mükemmel sağlığa sahip olan gençler, güçlü çocuklar. Bu sayede işe geri döndüğümüzde çok zorlu bir dünya şampiyonasına hazır olacaklardı. Çünkü devam ettiği takdirde çok zorlu bir şampiyona olacağını varsayabiliriz” dedi.

‘BU VİRÜS ONA EKSTRA BAĞIŞIKLIK VERİR’

Helmut Marko, daha önce de Red Bull pilotu Max Verstappen’in daha iyi bir bağışıklık sistemi için corona virüsü kapmasını istediğini söylemişti. Avusturyalı Kronen Zeitung gazetesine konuşan Marko, “Max Verstappen bana bir telefon görüşmesinde enfeksiyondan korktuğunu söyledi. Belki onu şimdi yakalarsa daha iyi olur. 22 yaşında, risk grubunda değil. Bu virüs, şampiyonluk mücadelesine başladığında ona ekstra bağışıklık verir” diyerek ilginç bir yorumda bulunmuştu.