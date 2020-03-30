Denizlispor’da Modou Barrow izinsiz gitti! ‘Dönse de oynatmayacağız!’

Selami Aydın / SÖZCÜ – Corona virüsü salgını tedbirleri nedeniyle tüm futbolcuların evlerine gönderildiği Denizlispor’da, Gambiyalı kanat oyuncusu 27 yaşındaki Modou Barrow’un izinsiz ülkeyi terk ettiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbolculara ülke dışına çıkış yasağı getirdiği 20 Mart tarihinden sonra gizlice ülkesine giden futbolcu Denizlispor yönetimi tarafından gözden çıkarıldı.

ÜÇÜNCÜ SEFER BAŞARILI OLDU

Bu sezon oynadığı 24 maçta 3 gol atan Barrow, daha önce de izinsiz Denizli’yi terk etme girişiminde bulunmuştu. 14’ncü haftada Başakşehir maçı öncesi alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek bavulunu toplayan ve şehri terk etmeye hazırlanırken yöneticiler tarafından ikna edilen Barrow, 21’nci haftada Kayserispor maçı öncesi yine ayrılma girişiminde bulunmuştu. Maaşının 14 gün gecikmesini gerekçe gösteren futbolcu tesisleri terk ederek kentten ayrılmak üzere bir otele yerleşmiş, daha sonra alacaklarının ödenmesine rağmen Kayserispor maçında oynamamıştı.

BAŞKAN ÇETİN GÖZDEN ÇIKARDI

Denizlispor Başkanı Ali Çetin izinsiz ülkesine kaçan futbolcusu için; “Kendisine ulaşamadık. Menajerine sorduk. Ailevi sorunları olduğunu söylüyor. Bu yaptığı ilk değil. Kayseri maçına çıkmadı, Başakşehir maçından önce kaçmak istedi. Bulduk getirdik. Şimdi de ülkesine gitmiş. Hem kendi sağlığını hem de ailesinin sağlığını tehlikeye attı. Tekrar Türkiye’ye dönse bile en az 14 gün karantina süresi var. Bundan sonra dönse de takımda olmasını istemiyorum. Geri gelse de oynatmayacağım. Cezai yaptırımları neyse uygulayacağız” dedi.