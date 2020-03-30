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Cristiano Ronaldo tüm takıma bilgisayar almak zorunda kalmış

Juventus forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun, İtalyan ekibiyle çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçı olan Valencia karşılaşmasının ardından tüm takıma iMac almak zorunda kaldığı öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER
09:24 -
Haberler Futbol

İki sezon önce Real Madrid’den 117 milyon Euro karşılığında Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart görmüştü. Valencia ile oynanan maçta oyundan atılınca gözyaşlarını tutamayan Cristiano Ronaldo’nun, ceza olarak tüm takıma bilgisayar (iMac) aldığı belirtildi.

O dönem Juventus’un başında olan Massimiliano Allegri’nin katı disiplin kurallarından kaçamayan Cristiano Ronaldo, kırmızı kart görmenin cezası olarak takım arkadaşlarına bilgisayar almak zorunda kaldı. Uzun süre kırmızı kartı haksız yere gördüğünü savunan ve bilgisayar almamak için ayak direyen Ronaldo’nun, verilen cezaya iki ay sonra uyduğu öğrenildi.

Ronaldo, deplasmanda oynanan maçta rakibi Jeison Murillo’nun saçını çektiği için hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Juventus’un kalecisi Wojciech Szczesny’nin ülkesinde yayınlanan talk şov programı Prosto w Szczene’ye bağlanarak yaptığı açıklamada “Evet hepimiz bilgisayar aldık. Ancak bu biraz zaman aldı. Çünkü Ronaldo, yanlış bir şey yapmadığını ve kartın haksız olduğunu söyledi. Uzun süren tartışmalardan sonra, iki ayın sonunda Ronaldo iMacleri aldı” dedi.

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Son güncelleme: 11:42 30.03.2020