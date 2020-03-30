Corona futbolu vurdu! Geçmişe dönüş…

Futbol en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Corona virüsü salgını, en popüler spora ağır darbe vurdu. “Dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” söylemi bu dev sektör için de geçerli. En güzel örnek, dünyanın en pahalı futbol ligine ev sahipliği yapan İngiltere'den. Premier Lig'in yayıncı kuruluşu Sky, günlük zararını 4.5 milyon Euro olarak açıkladı. Kulüpler, 850 milyon Euro'yu bulan yayın gelirlerini iade etmek zorunda kalabilir.

TOPLAM ZARAR 3.5-4 MİLYAR EURO

Naklen yayın, gişe geliri ve diğer unsurlar hesaplandığında İngiltere Premier Lig'in 1.2 milyar, İspanya La Liga'nın 600 milyon, İtalya Serie A'nın 450 milyon, Almanya Bundesliga'nın 400 milyon, Fransa Ligue 1'in ise 200 milyon Euro zarar etmesi bekleniyor. Diğer bileşenleri ve dolaylı iş kayıplarını da eklediğimiz durumda ünlü futbol araştırma şirketi KPMG'ye göre Avrupa'nın 5 büyük liginin toplam kaybı 3.5-4 milyar Euro'yu bulacak. Kulüpler ayakta kalabilmek için ciddi şekilde kemer sıkacak.

10 YILDA 1.5'TAN 6.6 MİLYARA

Çılgın yayın gelirleri, sponsorluklar, pazarlama ve forma gelirleriyle Avrupa futbolu, transferde dev rakamlara ulaşmıştı. 2010'da 1.5 milyar Euro olan transfer harcamaları 2019'da 6.6 milyar Euro ile rekor kırmıştı. Ancak şu anda örneğin İngiltere Premier Ligi'nde, futbolcuların ilk planda toplam 3.2 milyar Euro'luk maaşlarının en az yüzde 10'unu kaybedeceği belirtiliyor.

ASTRONOMİK BONSERVİSLER

Ekonomistler, sektörün 2010'daki rakamlara gerilemesini öngörüyor. 10 yıl önce en pahalı bonservis Valencia'dan Barcelona'ya 40 milyon Euro'ya giden Villa için ödenmişti. O dönem en pahalı transferde ilk 10'daki oyuncular için verilen bonservis 270 milyon Euro iken bu rakam geçen yaz 3'e katlanıp 947.4 milyon Euro'ya yükseldi.

KÜÇÜKLER NE YAPACAK?

Deloitte'in analizine göre Avrupa futbolunun 28.4 milyar Euro'luk gelir pastasının 18.2'sini yani yüzde 64'ünü 5 büyük lig (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa) alıyor. Geri kalan 10.2 milyar Euro'luk dilimi UEFA'nın diğer 49 ligi paylaşıyor. Bu dilimden pay alan ve borç batağında olan kulüplerimizi de sadece bu sezon değil birkaç yıl boyunca zor günler bekliyor.

SİNYALİ İRFANTİNO VERDİ

FIFA Başkanı Gianni İnfantino da futbolu nelerin beklediğini anlattı. Coronavirüs salgınının dünya futbolunu derinden etkileyeceğini vurgulayan İnfantino “Bir adım geri atarak reform yapabiliriz. Öncelikle bunun global etkisinin ölçüsünü netleştirmemiz gerekiyor. Futbolu içinden çıkılamaz bir krize girmeden önce birlik olup kurtarmalıyız. Takvimde azaltma, yani daha az maç oynatma ve daha küçük kadrolar oluşturma, gündemimizde olacak” dedi