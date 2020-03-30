SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Beşiktaş yönetimi video konferans ile toplandı!

Beşiktaş Yönetim Kurulu, corona virüsü önlemleri kapsamında bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

22:31 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş yönetimi video konferans ile toplandı!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle yetkililer, tüm vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısı yaparken, sosyal mesafe gibi birçok konuda da uyarılarda bulunuluyor.

Bu bağlamda Beşiktaş Yönetim Kurulu da bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle yaparak tedbiri elden bırakmadı. Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri, aynı anda platforma bağlandı ve olağan toplantı seyrinde birçok konuyu ele aldı.

Ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

beşiktaş Corona