Ashley Young: ‘Kanser hastası arkadaşımın yaşadıklarını düşünüyorum… Evde kalmak zor değil’

İtalya Serie A ekiplerinden Inter’in formasını giyen İngiliz futbolcu Ashley Young, Corriere della Sera’nın sorularını yanıtladı. Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal izolasyon günlerini ülkesi İngiltere’de geçiren Young, İtalya’yı çok sevdiğini ve bir an evvel geri dönüp Inter’le kupalar kazanmak istediğini söyledi.

Young evinde geçirdiği günleri anlatıp corona virüsü salgını hakkında kendi perspektifinden değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli futbolcu “İtalya’nın durumu dünyaya ibretlik bir örnek oldu. İngiltere’de insanlar hala işlerine gidiyor ve metrolar hala kalabalık. İnsanlarda ayrıca süpermarketlerin raflarını boşaltacak kadar bir açgözlülük görüyorum” diye konuştu.

İnsanların vaktini evde geçirme durumunu bir fırsata dönüştürebileceğini söyleyen Young, “Çoğu insan üç hafta boyunca evde kalamayacağını söylüyor. Ben ise bir arkadaşımı hatırlıyorum. Kanser hastasıydı, altı ay hastanede kaldı, ölüm ile yaşam arasında gidip geldi. Bana ne kadar zor olduğunu söylüyordu. Onu düşünüyorum, nasıl bir şey yaşadığını. Evde kalmak zor değil. Aile ilişkileri ve duygular yeniden keşfedilebilir buna hiç zamanımız olmuyordu. Bu süre bir araya gelmemizi sağlıyor. Nihayetinde bence bu büyük fırsat: bunu harcamayalım” dedi.

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‘Doğru seçimdi’

34 yaşındaki Young, “Inter’de herkes evinde izolasyon durumunda. Hastalanmaktan korktunuz mu?” sorusuna “Biraz korku vardı ancak kulüp ve sağlık ekibi durumu kusursuz yönetti. Kimse izolasyondan hoşlanmaz ama bu dramatik de değildi… Kendimizin ve başkalarının sağlığını korumak için doğru seçimdi” yanıtını verdi.

İngiliz futbolcu “Futbolsuz bir dünya hayal edebiliyor musunuz” sorusunu ise “Bir pandemi yaşıyoruz. Şu an futbol önemli değil. İnsanlar ölüyor ve şu an bundan kurtulmayı düşünüyoruz” diye cevapladı.